HABER

Balıkesir’de kadınlar torunları için zeka oyunlarını öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün öğrencileri teknoloji bağımlılığından kurtarmak için başlattığı zeka oyunları kursları büyük ilgi görürken, baba anne ve anne anneler için açılan kurs da tamamlandı.

Balıkesir’de kadınlar torunları için zeka oyunlarını öğrendi

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün öğrencileri teknoloji bağımlılığından kurtarmak için başlattığı zeka oyunları kursları büyük ilgi görürken, baba anne ve anne anneler için açılan kurs da tamamlandı. Kursu bitirmenin mutluluğunu pasta keserek kutlayan 17 kadın, öğrendiklerini torunlarına anlatacaklarını ve oyunlar sayesinde unutkanlıktan kurtulacaklarını söyledi.
Burhaniye’de geçtiğimiz öğretim yılında öğretmenler için düzenlenen zeka oyunları eğitici eğitmenliği kursuna çok sayıda öğretmen katıldı. Eğitim alan öğretmenler, okullarındaki öğrencilere ders vermeye başlarken, Öğretmen Fatih Açan da, ilçede ilk kez yetişkinler için kurs açtı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kursu tamamlayan 17 kadın, 3 haftalık kursu bitirmenin sevincini pasta keserek kutladı. Kurs öğretmeni Fatih Açan ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı’ya teşekkür eden kursiyerler, zeka oyunlarını torunlarına öğreteceklerini söyledi.
Kursiyerlerden Selma Çatal, “Yaşımız 40’ın üzerinde. Zeka oyanlarının unutkanlığı önlediğini duydum. Ayrıca bu oyunları torunlarıma öğretmek istiyorum. Herkese tavsiye ederim” dedi.
Güler Akıncı da, “Başkanı olduğumuz dernekte öğrencilerimiz var. Öğrendiklerimi onlarla poylaşmak istiyorum.İlk defa Halk Eğitimi kursuna katıldım. Çok memnun odum. Burada çok güzel bir ortam var. Bundan sonra başka kurslara da katılmak istiyorum” dedi.

Balıkesir’de kadınlar torunları için zeka oyunlarını öğrendi

Balıkesir’de kadınlar torunları için zeka oyunlarını öğrendi

Balıkesir’de kadınlar torunları için zeka oyunlarını öğrendi

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
Aşçı kıyafetlerini giyip mutfağa girdilerAşçı kıyafetlerini giyip mutfağa girdiler
GÜNCELLEME - Parke taşı stokuna çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü öldüGÜNCELLEME - Parke taşı stokuna çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

PKK'ya katılmak için yola çıktılar, kıskıvrak yakalandılar

PKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Son dakika! Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Plajlar ve havuzlar doldu, uzmanlar uyardı

Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...

İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Operasyonla kurtarılan Türkler o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.