BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin değişik kentlerinden getirilen yaklaşık 2 bin kanarya, duruş, ses ve renklerinin canlılığı yönünden dereceye girebilmek için yarıştı.
Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından Güre Atatürk Spor Salonu'nda organize edilen yarışmanın jüri üyeliklerini, kanarya konusunda dünyada otorite olarak kabul edilen İngiliz, İtalyan ve Belçikalı 3 hakem yaptı.
En iyi 7 kuşun "Best Seven" seçileceği yarışmanın ilk gününe, kanarya meraklıları büyük ilgi gösterdi.
Yarışma hakkında AA muhabirine açıklama yapan Edremit Yorkshire Kanarya Kulüp Başkanı Kamil Ekici, yarışmanın üçüncüsünü yaptıklarını ve bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Ekici, 2 bin kuşun katılımıyla bir dünya rekoru daha kırdıklarını iddia ederek, katılımcıların yüzde 90'ının Türkiye'den, yüzde 10'unun ise İtalya, Yunanistan, Lübnan, İran ve Irak'tan olduğunu belirtti.
"Bizim kuşlarımız güzellik kuşları. Duruş, model, şekil hepsi bir arada değerlendiriliyor." diyen Ekici, "Kuşların tüy yapısı, bacak yapısı, kafa yapısı hepsi bir bütünü oluşturuyor. Bu kuşlardan dereceye giremeyenlerin fiyatı 2 bin lira, dereceye giren kuşlar da derecelerine göre 10 bin ila 20 bin lira arasında alıcı buluyor. Şampiyon olan kuşa zaten değer biçilemez." ifadelerini kullandı.
Yarışmaya 10 kanarya ile Gaziantep'ten katılan emekli öğretmen Hasan Asar, yaklaşık bir senedir kanarya beslediğini anlatarak, "Yorkshire beslerken de arkadaşlarımın çok desteğini gördüm. Şu anda da getirdiğim 10 kuştan bir tanesi derece yaptı. Çok güzel bir yarışma oluyor. Çok nezih bir ortamda geçiyor. Doğayı sevmek, insanları, hayvanları sevmekle başlar. Kuş beslemek insanı birçok olumsuz şeylerden uzak tutuyor." şeklinde konuştu.
Organizasyona yarın devam edilecek.
18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...
Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...
Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı
Afganistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da kritik mesajlar
Yolcu otobüsünde dehşet!
'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum