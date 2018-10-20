BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin değişik kentlerinden getirilen yaklaşık 2 bin kanarya, duruş, ses ve renklerinin canlılığı yönünden dereceye girebilmek için yarıştı.

Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından Güre Atatürk Spor Salonu'nda organize edilen yarışmanın jüri üyeliklerini, kanarya konusunda dünyada otorite olarak kabul edilen İngiliz, İtalyan ve Belçikalı 3 hakem yaptı.

En iyi 7 kuşun "Best Seven" seçileceği yarışmanın ilk gününe, kanarya meraklıları büyük ilgi gösterdi.

Yarışma hakkında AA muhabirine açıklama yapan Edremit Yorkshire Kanarya Kulüp Başkanı Kamil Ekici, yarışmanın üçüncüsünü yaptıklarını ve bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ekici, 2 bin kuşun katılımıyla bir dünya rekoru daha kırdıklarını iddia ederek, katılımcıların yüzde 90'ının Türkiye'den, yüzde 10'unun ise İtalya, Yunanistan, Lübnan, İran ve Irak'tan olduğunu belirtti.

"Bizim kuşlarımız güzellik kuşları. Duruş, model, şekil hepsi bir arada değerlendiriliyor." diyen Ekici, "Kuşların tüy yapısı, bacak yapısı, kafa yapısı hepsi bir bütünü oluşturuyor. Bu kuşlardan dereceye giremeyenlerin fiyatı 2 bin lira, dereceye giren kuşlar da derecelerine göre 10 bin ila 20 bin lira arasında alıcı buluyor. Şampiyon olan kuşa zaten değer biçilemez." ifadelerini kullandı.