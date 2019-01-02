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Balıkesir’de kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Sındırgı ilçesi Kerti Mevkii'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Sındırgı ilçesi Kerti Mevkii'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı. Araçlar, belediye ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kurtarılıdı. Sındırgı-Akhisar Karayolu'nun Kertil Mevkii'nde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin yoğun çabasıyla yolda kalan 30 araca ulaşıldı. Belediye ekipleri, mahsur kalan araç sürücülerine yiyecek ve çay dağıttı. Araç sürücüleri de kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti. Sındırgı Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine atılan cep telefonu mesajında da "Balıkesir, Simav, Demirci, Gördes ve Akhisar yönüne seyahat edecek vatandaşların araçlarında zincir olmadan yola çıkmamaları" istendi.

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Balıkesir’de kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldıBalıkesir’de kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı
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