HABER

Balıkesir’de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

Meteoroloji’nin kar uyarısı vermesinin ardından bu sabah Balıkesir’in yüksek rakımlı yerleri beyaza büründü.

Balıkesir’de kar yağışı

Meteoroloji’nin kar uyarısı vermesinin ardından bu sabah Balıkesir’in yüksek rakımlı yerleri beyaza büründü. Kar yağışı özellikle Gönen ilçesinin Sebepli ve fındıklı kırsal mahallelerinde etkili oldu.
Balıkesir güne kar yağışı ile başladı. Şehrin yüksek rakımlı noktaları beyaza bürünürken, Gönen ilçesinin Sebepli ve Fındıklı kırsal mahallalerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan kar, beyaz örtü oluştururken vatandaşlarda ani bastıran kar karşısında şaşırdı.
Kar yağışının yarın akşama kadar etkili olacağı kaydedildi.

Balıkesir’de kar yağışı

Balıkesir’de kar yağışı

Balıkesir’de kar yağışı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyorBakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralıMersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Mersin'de midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

İstanbul'da kar yağışı başladı

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gece kulübünde silahlı kavga!

Gece kulübünde silahlı kavga!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.