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Balıkesir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

Bandırma ilçesinde bir evde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift ile kızları yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Doğruca Mahallesi'ndeki evlerinin bir odasında uyuyan İsmail İz (76), eşi Zeliha İz (73) ve kızı Aynur Çetin (46), sabah saatlerinde, yaşlı çiftin aynı evin başka bir odasında yatan torunları tarafından hareketsiz bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, söz konusu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk incelemede, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldükleri anlaşılan İsmail ve Zeliha İz ile Aynur Çetin'in cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma Doğruca karbonmonoksit

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