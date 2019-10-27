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Balıkesir’de kargoyla tütün kaçakçılığına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi kaçak tütün satıcılarına göz açtırmıyor.

Balıkesir’de kargoyla tütün kaçakçılığına operasyon

Balıkesir polisi kaçak tütün satıcılarına göz açtırmıyor. Kargoyla çok miktarda kaçak tütün malzemesi getiren zanlı yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Balıkesir merkezde H.S. (30) adlı şahsın kargo yoluyla tütün ve tütün ürünlerinin satışını yaptığı bilgisi alınması üzerine kargo aracında yapılan aramada 10 bin adet dolu makaron, 1 kilo 200 gram sarmalık tütün, 37 adet pipo, 812 adet sigara sarma aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili H.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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