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  4. Balıkesir'de karla mücadele sürüyor (2)

Balıkesir'de karla mücadele sürüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 19:24 | Son Güncelleme

KAZDAĞLARI'NDA ZİNCİRSİZ ARAÇLARA İZİN YOK Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan dağ yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri, zincirsiz araçların ilerlemesine izin vermiyor.

KAZDAĞLARI'NDA ZİNCİRSİZ ARAÇLARA İZİN YOK
Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan dağ yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri, zincirsiz araçların ilerlemesine izin vermiyor.
Edremit-Yenice karayolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki karayolunda, kar ve buzlanma sebebiyle ulaşım güçlükle ilerlerken zincir takmayan sürücülere jandarma ekipleri anons yaparak uyarılarda bulundu.
Bölgede devam kar yağışı özellikle karayolu ulaşımında aksamalara neden oluyor. Bölgede devriye gezen jandarma trafik timleri kar lastiği ve zincirsiz araçların gitmesine izin vermiyor.
Sürücüler, gün boyu ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki karayolunun Kazdağları Hanlar ve Deve Boynu mevkisinden geçen kesiminde zor anlar yaşandı.
Edremit- Yenice karayolunda akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Kış lastiği ve zinciri bulunmayan bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Kar lastiği ve zinciri olan araçlar ise güçlükle ilerledi.
Ankara’dan gezmeye gelen Fırat Yılmaz, "Kar var dediler, Ankara’dan geldik. Acayip bir kar yağıyor. Zor hareket ediyoruz. Çok yoğun bir tipi var burada. Belediye, karayollarıyla beraber çalışıyor. Şimdilik bir sıkıntı yok" dedi.
Edremit’ten kar manzarası görmek için gelen Kemal Öztürk ise "Akçay’dan geldik kar görmeye, bu kadar tahmin etmiyorduk. Çok zorlanmadık, kar lastiği ile iyi çıktık. Daha buzlanma yapmamış" dedi.
Edremit’ten hafif ticari aracıyla Yenice ilçesinin Kalkım beldesine giden ve yolda zincir takan Ali Çetin ise "Yolda kaldık. Çıkmıyor. Biz de zincir takıyoruz" diye konuştu.
Edremit Belediyesi ve karayolları ekiplerince, ulaşımın durmaması için sürekli kar temizleme çalışmaları yapılmaya devam ediliyor.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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