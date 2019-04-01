Balıkesir’de kesin olmayan seçim sonuçları

Balıkesir’de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı adayı AK Partili Yücel Yılmaz kazandı. Balıkesir il genelinde ise 20 ilçede 4 siyasi parti başarıya ulaştı.

Türkiye’de kıyasıya rekabetin yaşandığı 31 Mart Yerel Seçimleri Balıkesir’de de tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre 20 ilçesi bulunan Balıkesir’de AK Parti 10, CHP 8, DP 1 ve İP 1 belediye kazandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında ise kazanan AK Parti oldu. Sonuçlara göre; Marmara Süleyman Aksoy, Kepsut İsmail Cankul, Dursunbey Ramazan Bahçavan, Bigadiç İsmail Avcu, Sındırgı Ekrem Yavaş, Savaştepe Turhan Şimşe), Altıeylül Hasan Avcı, Karesi Dinçer Orkan, İvrindi Yusuf Cengiz ve Havran’da Emin Ersoy ile AK Parti kazandı. Erdek Hüseyin Sarı, Bandırma Tolga Tosun, Manyas Tancan Barçın, Balya Orhan Gaga, Edremit Selman Hasan Arslan, Burhaniye Ali Kemal Deveciler, Gömeç Mehmet İrem Himam ve Gönen’de İbrahim Palaz ile CHP başarıya ulaştı. Seçimlerde Ayvalık’ta Demokrat Parti Mesut Ergin ve Susurluk’ta İyi Parti Nurettin Güney ile seçimden galip çıkan taraf oldu.

