HABER

Balıkesir’de kesin olmayan seçim sonuçları

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 01:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı adayı AK Partili Yücel Yılmaz kazandı.

Balıkesir’de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı adayı AK Partili Yücel Yılmaz kazandı. Balıkesir il genelinde ise 20 ilçede 4 siyasi parti başarıya ulaştı.

Türkiye’de kıyasıya rekabetin yaşandığı 31 Mart Yerel Seçimleri Balıkesir’de de tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre 20 ilçesi bulunan Balıkesir’de AK Parti 10, CHP 8, DP 1 ve İP 1 belediye kazandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında ise kazanan AK Parti oldu. Sonuçlara göre; Marmara Süleyman Aksoy, Kepsut İsmail Cankul, Dursunbey Ramazan Bahçavan, Bigadiç İsmail Avcu, Sındırgı Ekrem Yavaş, Savaştepe Turhan Şimşe), Altıeylül Hasan Avcı, Karesi Dinçer Orkan, İvrindi Yusuf Cengiz ve Havran’da Emin Ersoy ile AK Parti kazandı. Erdek Hüseyin Sarı, Bandırma Tolga Tosun, Manyas Tancan Barçın, Balya Orhan Gaga, Edremit Selman Hasan Arslan, Burhaniye Ali Kemal Deveciler, Gömeç Mehmet İrem Himam ve Gönen’de İbrahim Palaz ile CHP başarıya ulaştı. Seçimlerde Ayvalık’ta Demokrat Parti Mesut Ergin ve Susurluk’ta İyi Parti Nurettin Güney ile seçimden galip çıkan taraf oldu.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Bursa Büyükorhan'da AK Parti'li Korkmaz kazandıBursa Büyükorhan'da AK Parti'li Korkmaz kazandı
Turgutlu’da CHP 275 oyla seçimi kazandıTurgutlu’da CHP 275 oyla seçimi kazandı

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.