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Balıkesir'de Kilikya dönemine ait heykel ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği  operasyonda, Kilikya dönemine ait bir heykel ele geçirildi.

Balıkesir'de Kilikya dönemine ait heykel ele geçirildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, Kilikya dönemine ait bir heykel ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucu A.A. ve A.D.'nin elinde tarihi eser olduğunun belirlenmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile 34 plakalı araçta Karesi ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde arama yapıldı. A.A. ve A.D.'nin bulunduğu araçta Kilikya dönemine ait yıldız avcısı heykeli bulundu.
Tarihi eser kaçakçılığından 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de Kilikya dönemine ait heykel ele geçirildi

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