Balıkesir'de 'kırma zeytin' mesaisi

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, dalından toplanan yeşil zeytinlerin, taş ya da ahşap aparatlarla kırılmasının ardından tatlı su dolu kaplarda olgunlaştırılmasıyla elde edilen kırma zeytinin yapımına başlandı.

Ege sofralarının vazgeçilmez kahvaltılık ürünü kırma zeytin, olgunlaşmadan toplanan yeşil zeytinlerden yapılıyor. Ayvalık ve Edremit tipi yeşil zeytinlerin, taş ya da ahşap aparatla dövüldükten sonra içi su dolu bidon ve kavanozlarda 15- 20 gün bekletilmesiyle elde edilen kırma zeytinler, çarşı ve pazarlarda satışa hazır hale getiriliyor. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Semerci, Edremit tipi kırma zeytin tüketme alışkanlığının ülke geneline yayılmaya başladığını söyledi. Edremit'te kadınların, kırma zeytin mesaisinin başladığını dile getiren Semerci, "İnsan sağlığına yararlı ve özellikle çocukların ihtiyacı olan oleuropein E., A., D ve K vitaminlerini içinde barındıran bir üründür. Bu ürünü tabi ki bugün teknoloji ile ilintili olarak makinelerle kırmak mümkün; ama en sağlıklı, en insana faydalı şekli tahta takozlarla kırmak olduğunu biliyoruz ve o şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz. Ülkede özellikle bu bölgede bilinen Edremit tipi kırma zeytin alışkanlığı Türkiye'nin birçok yerinde yer etmiş ve bu tüketilmektedir. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıl için bu senenin ürünleri hazırlanmaya başlanırken, fiyatların daha makul seviyelerde olacağını ve halkın sofrasında bulundurabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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