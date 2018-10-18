HABER

Balıkesir'de 'kırma zeytin' mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, dalından toplanan yeşil zeytinlerin, taş ya da ahşap aparatlarla kırılmasının ardından tatlı su dolu kaplarda olgunlaştırılmasıyla elde edilen kırma zeytinin yapımına başlandı.  Ege sofralarının vazgeçilmez kahvaltılık ürünü kırma zeytin, olgunlaşmadan toplanan yeşil zeytinlerden yapılıyor.

Balıkesir'de 'kırma zeytin' mesaisi

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, dalından toplanan yeşil zeytinlerin, taş ya da ahşap aparatlarla kırılmasının ardından tatlı su dolu kaplarda olgunlaştırılmasıyla elde edilen kırma zeytinin yapımına başlandı.
Ege sofralarının vazgeçilmez kahvaltılık ürünü kırma zeytin, olgunlaşmadan toplanan yeşil zeytinlerden yapılıyor. Ayvalık ve Edremit tipi yeşil zeytinlerin, taş ya da ahşap aparatla dövüldükten sonra içi su dolu bidon ve kavanozlarda 15- 20 gün bekletilmesiyle elde edilen kırma zeytinler, çarşı ve pazarlarda satışa hazır hale getiriliyor. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Semerci, Edremit tipi kırma zeytin tüketme alışkanlığının ülke geneline yayılmaya başladığını söyledi. Edremit'te kadınların, kırma zeytin mesaisinin başladığını dile getiren Semerci, "İnsan sağlığına yararlı ve özellikle çocukların ihtiyacı olan oleuropein E., A., D ve K vitaminlerini içinde barındıran bir üründür. Bu ürünü tabi ki bugün teknoloji ile ilintili olarak makinelerle kırmak mümkün; ama en sağlıklı, en insana faydalı şekli tahta takozlarla kırmak olduğunu biliyoruz ve o şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz. Ülkede özellikle bu bölgede bilinen Edremit tipi kırma zeytin alışkanlığı Türkiye'nin birçok yerinde yer etmiş ve bu tüketilmektedir. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıl için bu senenin ürünleri hazırlanmaya başlanırken, fiyatların daha makul seviyelerde olacağını ve halkın sofrasında bulundurabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de 'kırma zeytin' mesaisiBalıkesir'de 'kırma zeytin' mesaisiBalıkesir'de 'kırma zeytin' mesaisi

PARTNEREmina'yı konuşmaları yasak!Emina'yı konuşmaları yasak!
İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)
Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...

İstanbul trafiğine nefes aldıracak tünel havadan görüntülendi

İstanbul trafiğine nefes aldıracak tünel havadan görüntülendi

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.