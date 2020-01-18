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  4. Balıkesir'de kış ortası su kuşu sayımı yapıldı

Balıkesir'de kış ortası su kuşu sayımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Sayımlarda, Manyas Kuşcenneti Milli Parkı'nda su kuşu, Gönen Deltası Sulak Alanı'nda flamingo popülasyonunun artış gösterdiği belirlendi

BALIKESİR (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, görev alanlarında bulunan Balıkesir'deki sulak alanlarda "kış ortası su kuşu sayımı" yaptı.

Balıkesir ve Bursa Şube Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü personeli, Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri ile Kuş Gözlem Topluluğu ve amatör kuş gözlemcilerin katılımıyla Manyas Kuşcenneti Milli Parkı'nda "kış ortası su kuşu sayımı" çalışmaları tamamlandı.

Avcılık ve Yaban Hayatı Bursa Şube Müdürü Hidayet Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin su kuşları açısından eşsiz güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Bu sayımların su kuşu popülasyonlarındaki değişikliğin izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olduğunu belirten Topçu, "Manyas Kuşcenneti Milli Parkı'nda gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmalarıyla, av koruma başta olmak üzere yürütülen koruma faaliyetleri neticesinde, su kuşu popülasyonlarında artış kaydedildiği görüldü." diye konuştu.

Topcu, ayrıca Gönen Deltası Sulak Alanı'nda da flamingo popülasyonunun geçmiş yıllara oranla arttığını kaydetti.

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu ise sayımın tüm Avrupa'da yapıldığını dile getirdi.

Sayımların raporlanacağını anlatan Gündoğdu, "Manyas dışında Uluabat, İznik ve Kocaçay Deltası'nda da sayımlarımız olacak. Bu sayımlarla bu yörelerin su kuşlarını ortaya çıkarmaya çalışacağız." dedi.

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