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Balıkesir’de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

01.12.2020 22:50 | Son Güncelleme:
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Korona virüs tedbirleri kapsamında akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Balıkesir’de de cadde ve sokaklar boş kaldı.Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta uygulanan hafta içi akşam saat 21.00’den sabah saat 05.00’e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar Balıkesir’de kurallara uydu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Balıkesir’de de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta uygulanan hafta içi akşam saat 21.00’den sabah saat 05.00’e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar Balıkesir’de kurallara uydu. Edremit ilçesinde saatler 21.00’i gösterdiğinde cadde ve sokaklar boşaldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve kırsal bölgelerde jandarma denetimlerini sıklaştırdı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sorumluluk alanlarında sürekli devriye gezdi. Genelde ilçe genelinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları gözlendi.

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