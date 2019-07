Balıkesir'de köpeklerin zehirlendiği iddiası

- Belediyeden iddialara yanıt

Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da sosyal medyada yer alan köpek ölümlerinin sorumlusunun Erdek Belediyesi olduğu iddialarını reddederek, köpek ölümlerinin katil ruhlu bir şahsın, korumasız zavallı hayvanlara saldırısı olduğunu kaydetti.

Yapakçı, "Mutlaka bu şahıs yakalanacaktır ve gereken en ağır ceza uygulanacaktır. Savunmasız olan bu hayvanlara yapılan şey affedilemez. Sadece Ocaklar Mahallesi'nde 2 bin 500 sokak hayvanı var. Biz bunların da bakımını yapıyoruz. 'Belediye zehirlemiştir.' gibi bize yapılan bu yakıştırma çok yanlış, bunu ayıplıyorum." ifadesini kullandı.

- "Yapılan katliamdır"

Sahil Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Semra Baycan, yapılanların katliam olduğunu belirterek, "Mahallemizde gerçekleşen bu elim olayda 16 can alındı. Vatandaşın biri hayvanlardan rahatsız olduğu için zehirli et, kıyma atıyor muhtelif yerlere. Hayvanlar da inanılmaz bir şekilde acı çekerek can verdiler. Yapılan katliamdır, caniliktir, cinayettir. Bizler mahallemizde sağlık sorunu olan hayvanları Belediyemize bildiriyoruz, ekipler geliyor, gerekli sağlık kontrolünü ve tedavilerini yapıyorlar.” dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Erdek temsilcisi Eva Otansev de olayın her yıl tekrarlandığını aktararak, savcılığa intikal eden olayla ilgili kararı beklediklerini dile getirdi.