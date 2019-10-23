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Balıkesir'de köprünün korkuluklarına çarpan tır yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

Balıkesir'de köprünün korkuluklarına çarpan tır yandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de içki taşıyan tır, köprünün korkuluk demirlerine çarpması sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Hüseyin Ordu idaresindeki 35 AJ 7647 plakalı içki taşıyan tır, Susurluk-Bursa kara yolunun 10. kilometresinde Yaylaköy köprüsündeki demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle içki şişeleri yola savrulurken, tır bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kazada yola saçılan içki şişeleri nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, Susurluk Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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Balıkesir Kaza TIR yangın

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