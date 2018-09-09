Balıkesir'de kumar operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen kumar operasyonunda 20 kişiye idari para cezası kesilirken, 4 dernek yöneticisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eski Kuyumcular Mahallesi Çavuş Sokağı'ndaki bir esnaf derneğinde kumar oynatıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bünyesinde oluşturduğu özel ekiple derneğe operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 20 kişiyle 4 dernek yöneticisi yakalandı. Kumar ekipmanlarına da el konuldu.
Gözaltına alınan bu kişilerden kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
Dernek yöneticisi 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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