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Balıkesir'de kumar ve tombala uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin  kumar ve tombala oynatıldığı ihbar edilen işletmelere yönelik operasyonda 68 işletmeye adli ve idari işlem uygulandı.

Balıkesir'de kumar ve tombala uygulaması

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESIR, (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kumar ve tombala oynatıldığı ihbar edilen işletmelere yönelik operasyonda 68 işletmeye adli ve idari işlem uygulandı. Haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli de gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar ve tombala oynandığı yönünde ihbar yapılan adreslere baskın yaptı. Baskında 89 ekipte, 385 jandarma personeli görev aldı.
538 işyerinde toplam 5 bin 335 kişininin Genel Bilgi Taraması(GBT) yapılan baskında 68 işletmeye adli ve idari işlem uygulandı. Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı olan 12 şüpheli gözaltına alındı. Baskın sırasındaki aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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Balıkesir'de kumar ve tombala uygulamasıBalıkesir'de kumar ve tombala uygulaması

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