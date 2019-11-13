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Balıkesir'de lastik bot içinde 42 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 08:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir'de lastik bot içinde 42 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edremit Körfezinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Uçağı tarafından Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Operasyonda durdurulan harekat halindeki lastik bot içinde 15’i çocuk, 13’ü kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de lastik bot içinde 42 kaçak göçmen yakalandı

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