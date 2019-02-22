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Balıkesir'de maden ocağında toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 19:21 | Son Güncelleme

Balya ilçesinde açık ocakta çalışırken iş makinesiyle su altında kalan kepçe operatörü için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Balıkesir'de maden ocağında toprak kayması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde, bir maden ocağında toprak kayması sonucu iş makinesiyle su altında kalan kepçe operatörü için arama kurtarma çalışmasına başlandı.

İlçeye bağlı kırsal Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması meydana geldi.

Açık ocakta çalışan kepçe operatörü Mahmut Durmaz, kullandığı iş makinesiyle suya gömüldü.

İş makinesi suya gömülürken kurtulmaya çalışan ancak başarılı olamayan Durmaz'ın bulunması için olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'de maden ocağında toprak kayması

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Balıkesir Balya maden ocağı toprak kayması

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