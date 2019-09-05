HABER

Balıkesir’de makilik alan yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 13:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde makilik alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi birlikte müdahale ediyor.

Balıkesir’de makilik alan yangını

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde makilik alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi birlikte müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesinin Börezli kırsal mahallesi Çamtepe mevkinde atış poligonu arkasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Yangına çok sayıda arozöz ve Orman Bakanlığına ait bir helikopter müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Balıkesir’de makilik alan yangını

Balıkesir’de makilik alan yangını

Balıkesir’de makilik alan yangını

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Bursa’da tekstil fabrikasında büyük yangınBursa’da tekstil fabrikasında büyük yangın
Teröristlerin duman oyunuTeröristlerin duman oyunu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.