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Balıkesir'de mantar zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

Balıkesir'de mantar zehirlenmesi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Umurlar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe G, Emine E. ve Münevver S, ormanlık alanda topladıkları mantarları pişirerek yedi.

Bir süre sonra fenalaşan 3 kişi, kaldırıldıkları Dursunbey Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

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