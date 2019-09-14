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Balıkesir'de meşelik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 22:02 | Son Güncelleme

Kontrol altına alınan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Bektaşlar Mahallesi'ndeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün 8 arazöz, 4 su tankeri, 2 ikmal aracı, 2 dozer ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 2 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Kepsut yangın

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