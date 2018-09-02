Balıkesir'de midibüs devrildi: 7 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bandırma'dan Erdek yönüne giden Selahattin Güder'in (61) kullandığı 10 E 9684 plakalı midibüs, Çalışkanlar Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada midibüste bulunan 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor
Türkiye ve Rusya’dan eş zamanlı operasyon
Şam yakınlarındaki hava üssünde patlama sesleri
Skandalı dünyaya duyurdular! 'Hata'yla olmuş!
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum