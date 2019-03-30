HABER

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:41 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Avni Özpolat Anaokulu’nda”Hayallerimiz Çamurla Şekillensin” projesi kapsamında minik eller çamura şekil verdi, çömlek yaptı.

Burhaniye ilçesinde, Avni Özpolat Anaokulu’nda”Hayallerimiz Çamurla Şekillensin” projesi kapsamında minik eller çamura şekil verdi, çömlek yaptı. Okulda eğitim gören 180 öğrenci teker teker tazgahın başına geçerken, birer adet toprak kap yaptı.
Okul Müdürü Fatma Serim, çocuklarda el becerilenin gelişmesini amaçladıklarını söyledi. Çamura şekilde veren minik öğrenciler de, büyük mutluluk yaşarken, hazırladıkları kapları annelerine hediye etmeyi planladıklarını söyledi. Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, tezgahın başına geçip toprak kap yaparken, öğretmenlere teşekkür etti ve öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Minik öğrenciler, çamura şekil vermenin heyecanını yaşadı. Öğrencilerden Umut Alan, “Anneme, çok güzel bir çömlek yaptım. Beğenecek ve mutlu olacaktır” dedi. Helen Pazarbaşı da, “ Çok güzel bir çömlek yaptım. Onu çok güzel süsleyeceğim ve annemE hediye edeceğim” dedi. Gülce Tekin ise, “ Mavi sarı boyayacağım. Sonra da anneme hediye edeceğim. Babalar gününde de babama hediye edeceğim” dedi. Okul Müdürü Fatma Serim de, “Avni Özpolat Anaokulu olarak eğitim verdiğimiz öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için bu etkinliği yaptık. Eğlenerek öğrenmelerini amaçladık. Etkinlik sırasında çocuklarımızın keyifli zaman geçirdiklerini gözlemledik. Hayal dünyalarına ışık tutan bir çalışma oldu.” dedi. Rehber Öğretmen Ayşenur Efesoy ise, “ Özellikle bu etkinliği sabırsızlıkla bekledik. Çocuklarımızın kızgınlık öfke gibi duygularını yönetebilmelerini, sabırlı olmalarını ve kendilerini ifade etmelerine çok yardımcı olacağını düşündüm. Yaparken de gerçekten bunu hissettik hep beraber. Çok güzel bir etkinlik oldu” dedi.

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı

Balıkesir’de minik eller çamurdan çömlek yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da kanalizasyon çalışmasında göçük

Bir anda göçük altında kaldı! Korkutan olay

Diyarbakır'da kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.