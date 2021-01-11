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Balıkesir’de mobilya atölyesinde yangın

11.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabaha karşı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından bölgedeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabaha karşı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından bölgedeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Mobilya Atölyesinde büyük maddi hasar meydana geldi.
Sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Edremit Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahele etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında büyük maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın diğer işletmelere sirayet etmeden söndürüldü. İş yerinde hasar tespit çalışmalarına devam ediliyor.

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