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Balıkesir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 05:51 | Son Güncelleme

Balıkesir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Dalkılıç (48) yönetimindeki 06 FV 3222 plakalı motosiklet, Yunus Emre Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, Dalkılıç ve beraberindeki Halil Karataş (47) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Dalkılıç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

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1 Ölü 1 Yaralı Ayvalık Balıkesir motosiklet kazası

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