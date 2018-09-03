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Balıkesir'de motosiklet sürücülerine ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, motosiklet ile artan suç oranı nedeniyle jandarma tarafından yapılan uygulamada 2 bin 128 motosiklet sürücüsünden 238'ine 214 bin 269 TL para cezası kesildi.

Balıkesir'de motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, motosiklet ile artan suç oranı nedeniyle jandarma tarafından yapılan uygulamada 2 bin 128 motosiklet sürücüsünden 238'ine 214 bin 269 TL para cezası kesildi. 108 motosiklet trafikten men edildi. Haklarında arama kararı olan 65 kişi yakalandı.
Balıkesir İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde son dönemde artan suç oranları nedeniyle motosiklet uygulaması yaptı. 2 bin 128 motosiklet kontrol edildi. 9 bin 765 kişiye GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Kontroller sırasında 5 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, haklarında arama kararı olan 65 kişi yakalandı. Denetimler sırasında evrakları eksik olan 108 motosiklet trafikten men edildi. 79 tescilsiz motor tespit edildi. Trafikte kask takmadan seyahat eden 35 kişiye para cezası kesildi. Kontroller sırasında 9 hacizli motosiklet tespit edilirken, 238 sürücüye 214 bin 269 lira para cezası uygulandı.
Uygulama sırasında 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, bu silahlara ait mermi ve fişekler ile 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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