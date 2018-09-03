Balıkesir'de motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, motosiklet ile artan suç oranı nedeniyle jandarma tarafından yapılan uygulamada 2 bin 128 motosiklet sürücüsünden 238'ine 214 bin 269 TL para cezası kesildi. 108 motosiklet trafikten men edildi. Haklarında arama kararı olan 65 kişi yakalandı.
Balıkesir İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde son dönemde artan suç oranları nedeniyle motosiklet uygulaması yaptı. 2 bin 128 motosiklet kontrol edildi. 9 bin 765 kişiye GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Kontroller sırasında 5 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, haklarında arama kararı olan 65 kişi yakalandı. Denetimler sırasında evrakları eksik olan 108 motosiklet trafikten men edildi. 79 tescilsiz motor tespit edildi. Trafikte kask takmadan seyahat eden 35 kişiye para cezası kesildi. Kontroller sırasında 9 hacizli motosiklet tespit edilirken, 238 sürücüye 214 bin 269 lira para cezası uygulandı.
Uygulama sırasında 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, bu silahlara ait mermi ve fişekler ile 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
FOTOĞRAFLI
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
Marmaris'te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'nin son hali
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü
Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Hindistan'daki temel kazısında bulunan çöp poşeti iddialarına yalanlama: Bebek cesedi değiller!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum