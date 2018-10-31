Balıkesir'de motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki yayaya çarparak birini yaralayan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adnan Yavuz (54) idaresindeki 10 YZ 590 plakalı motosiklet, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkisinde yol kenarında duran İzzettin Alukmen ile Halil İbrahim Çiftçi'ye çarptı.

Alukmen'in hafif yaralandığı, Çiftçi'nin ise yara almadan atlattığı kazada, yere düşen motosiklet sürücüsü Adnan Yavuz başını asfalta vurması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Yavuz'un cesedi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

