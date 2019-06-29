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Balıkesir’de "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı" uygulaması yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 13:16 | Son Güncelleme

Balıkesir il ve ilçelerinde polis ekipleri "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı" uygulaması yaptı.

Balıkesir’de "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı" uygulaması yapıldı

Balıkesir il ve ilçelerinde polis ekipleri "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı" uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 3 bin 341 kişi kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 53 noktada 137 ekip ve 503 polisin katıldığı uygulama yapıldı. Ev, iş yeri ve şüpheli araçların yanı sıra metruk alanların narkotik köpekleriyle kontrol edildiği uygulamada, şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen uygulama Balıkesir ve ilçelerinde de yapıldı. Gün içerisinde yapılan uygulamada metruk binalar, liman, balıkçı barınağı, park bahçeler aranırken, kentin önemli caddelerinde trafik kontrolü yapıldı. Uygulamalar kapsamında 2 bin 431 T.C. vatandaşı ile 54 yabancı uyruklu kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorguları yapıldı. Yaralama suçundan aranan 2 kişi gözaltına alınırken, 6 araca 2 bin 42 lira para cezası kesildi. Trafik yönünden yapılan uygulamada 3 bin 341 kişi ve 295 araç kontrol edilirken, 8 araç trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.15 araca 9 bin 163 TL. para cezası uygulandı.

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