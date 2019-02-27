Balıkesir’de öğrenciler önce kitap okudu, sonra ağaç dikti

Burhaniye’de Kaymakam Hüseyin Öner, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında gençlere, okuma sevgisinin artırılması ve projenin ilçede başarılı olması için seferber oldu. Öner, ilçedeki tüm okulları ikinci kez gezmeye başladı. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Öner, okuma alışkanlığının geliştirilmesi için yoğun gayret içinde olduklarını söyledi.

Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile birlikte gittiği Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu’nda, okul müdürü Mehmet Çelik tarafından karşılandı.

Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Hüseyin Öner, müdür Mehmet Çelik ve öğretmenlerden bilgi aldı. Daha sonra okul salonunda 8. sınıf öğrencileriyle birlikte kitap okuyan Kaymakam Öner, öğrencilerle sohbet etti ve sorular sordu. Öner, öğrencilerden bol bol kitap okumalarını istedi. Kaymakam Öner, çevre düzenlemesi kapsamında okul bahçesinde öğrencilerle birlikte ıhlamur ağaçları dikti. Okuma etkinliğine ve ağaç dikimine şehit Pilot Erdem Mut’un yakınları da katıldı. Ağaç dikimi sırasında Orman İşletme Şefi Ekrem Türk, ağaç dikimi konusunda bilgiler verdi. İki yıldan bu yana okulları gezdiklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, “Valimiz Ersin Yazıcı’nın başlattığı Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında ilçedeki tüm okullarımızı ikinci kez geziyoruz. Ayrıca, Sporda Gelecek 10’la Gelecek Projesi kapsamında da güzel çalışmalarımız olmaktadır. Bugün de Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldik. Önce öğretmenlerle bir sohbet gerçekleştirdik. Daha sonra 8.sınıflarda birlikte okuma etkinliği yaptık. Daha sonra da okul bahçesine ıhlamur ağaçları diktik. Öğrencilerimiz arasında kitap okuma alışkanlığını geliştirmek istiyoruz. Bunun için de okuma etkinliklerimiz devam edecek. Eğitimle ilgili başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılmaktan mutlu olduklarını anlatan öğrencilerden Aslı Beril Erkan da, “Bugün kaymakam amcayla birlikte kitap okuduk. Çok güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum. Ayrıca okulumuzun bahçesine ağaç diktik. Herkesin kitap okumasını istiyorum” diye konuştu.

