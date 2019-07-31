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Balıkesir’de öğrencilere camide hijyen eğitimi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim hemşireleri değişik yerlerde kanserden diyabete kadar değişik hastalıklar konusunda eğitim verirken, camilerdeki Kur’an kurslarına devam eden öğrencilere de hijyen eğitimi vermeye başladı.

Balıkesir’de öğrencilere camide hijyen eğitimi verildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim hemşireleri değişik yerlerde kanserden diyabete kadar değişik hastalıklar konusunda eğitim verirken, camilerdeki Kur’an kurslarına devam eden öğrencilere de hijyen eğitimi vermeye başladı. Cumhuriyet Mahallesindeki Çifte Minareli Camide 45 öğrenciye, hijyen, el yıkama ve diş fırçalama konusunda bilgiler veren eğitim hemşiresi Ayşen Karadağ, eğitimlerin devam edeceğini anlattı.
Çifte Minareli Camide, filmler eşliğinde hijyen, el yıkama, diş fırçalama ve hastalıklardan korunma yöntemleri konusunda bilgiler verilirken, öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı. Eğitim programının ardından öğrencilere kalem ve silgi kutuları hediye edildi. Değişik okullarda eğitimler verdiklerini anlatan hemşire Ayşen Karadağ, “ Hastalıklardan korunma yöntemleri ve temizlik konularında eğitimler veriyoruz. Bu günlerde ise camilerdeki Kur’an kurslarında, hastalıklardan yöntemleri, hijyen, el yıkama ve diş fırçalama konularında bilgiler veriyoruz. Bu günde, Çifte Minareli Camide kursa gelen öğrencilere eğitim verdik. Bu güne kadar 6 camide 300 öğrenciye ulaştık Eğitimlerimiz başka camilerde devam edecek” dedi. Öğrencilerden Yiğit Bıçakçı da, “ Kur’an kursuna devam ediyorum. Bu günde hemşire ablalar hijyen eğitimi verdi. Teşekkür ediyorum” dedi. Alper Doğan ise, “ Bu gün Kur’an kursuna hemşire ablalar geldi. El yıkama ve diş fırçalama konusunda bilgiler verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. İmam Turhan Tonga da, “ Kur’an kurslarımız devam ediyor. Bu günde ilçe sağlıktan hemşire hanımlar geldiler. Çocuklarımıza temizlik hijyen ve hastalıklardan korunma yolları hakkında bilgiler verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Balıkesir’de öğrencilere camide hijyen eğitimi verildi

Balıkesir’de öğrencilere camide hijyen eğitimi verildi

Balıkesir’de öğrencilere camide hijyen eğitimi verildi

Balıkesir’de öğrencilere camide hijyen eğitimi verildi

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