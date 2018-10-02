Balıkesir'de öldürülen köpekler için suç duyurusu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, Atatepe Sanayi Sitesi'nde marangozluk yapan Semih Dalgıç, beraberindeki hayvanseverlerle birlikte adliyeye giderek, 2 köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişiler hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Merkez Karesi ilçesi sınırları içerisinde bulunan Atatepe Küçük Sanayi Sitesi'nde, 23 Eylül gecesi meydana gelen olayda, sitede marangoz atölyesi bulunan Semih Dalgıç'a (28) ait 2 köpek av tüfeği ile vurularak öldürüldü. İş yerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Semih Dalgıç, köpeklerinin sitenin başkanı olan komşusu Mehmet Ali Demir'in çalışanları tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Köpekleri öldürülen Semih Dalgıç, Balıkesir Hayvanseverler Derneği üyeleri ile birlikte Balıkesir Adliyesi'ne giderek, site başkanı Mehmet Ali Demir ile çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ÖRDEK İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

Masum 2 köpeği öldürenlerin cezalarını çekmelerini istediğini ifade eden Dalgıç, "Atatepe'deki iş yerimde köpek besliyorum. Bunlardan 2'si, 23 Eylül pazar günü tüfekle başlarından vurularak öldürüldü. Köpeği öldüren şahsa, neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda ise 'Ördeğimi öldürdüğü için' cevabını verdi. Öldürüldüğü söylenilen farklı köpekler de var ama onlardan kesin emin değiliz. Bu köpekler doğduğu günden beri elimizde büyüdü. Biri 3-4, diğeri de 6-7 aylıktı" diye konuştu.

Balıkesir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Makbule Oğuzkut ise beraberindeki hayvanseverlerle birlikte Semih Dalgıç'a destekte bulunmak ve köpeği vuranlardan şikayetçi olmak için geldiklerini söyledi. Oğuzkut, yapılan saldırıyı kınadıklarını vurgulayarak, "Bugün burada dilekçelerimizi verip sessiz kulların sesi olmaya geldik. Bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

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