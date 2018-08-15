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Balıkesir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 00:00 | Son Güncelleme

Havran ilçesinde çıkan ve kısa sürede söndürülen orman yangınında 200 metrekarelik alandaki kızılçamlar zarar gördü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kalabak Mahallesi Hanlar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Edremit Orman işletme Müdürlüğüne bağlı Karadağ ve Eybek yangın gözetleme kulelerinin alevleri fark etmesi üzerine, bölgeye kısa sürede yangın söndürme ekipleri ile 5 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında 200 metrekarelik alandaki kızılçamlar zarar gördü.

Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın gözetleme kulelerinin dikkati sayesinde büyük bir felakete sebep olabilecek yangının önlendiğini bildirdi.

Kilis, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın alanında soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Balıkesir'de orman yangını

- Havran ilçesinde çıkan ve kısa sürede söndürülen orman yangınında 200 metrekarelik alandaki kızılçamlar zarar gördü

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir orman yangın

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