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Balıkesir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 23:13 | Son Güncelleme

Erdek ilçesindeki yangında yaklaşık 10 hektar ormanlık alan zarar gördü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde çöplükte çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çöplükte başlayan yangın zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı.

Yangın, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü Erdek Orman İşletme Şefliğine bağlı 5, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait 6 araçla çok sayıda itfaiye eri ve orman çalışanının müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.

Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgara rağmen alevlerin yayılmasının önlendiğini belirterek, yangın dolayısıyla 100 dönümlük alanda 2-3 bin zeytin ağacının yandığını tahmin ettiklerini söyledi.

Nişancı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Erdek orman yangını

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