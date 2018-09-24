Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Konakpınar Mahallesi yakınlarındaki merada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın, 10 arazöz,
1 dozer, 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağının müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, ilk belirlemelere göre 3 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak üzere olduklarını söyledi.
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
Kırıkkale'de rehine krizi!
İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı
12 yaşında hamile kaldı! 'Bana tecavüz edebilsin diye ellerimi, ayaklarımı tutuyordu'
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Trump'a bir şok daha: Pantolonunu sıyırıp...
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum