Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Konakpınar Mahallesi yakınlarındaki merada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, 10 arazöz,

1 dozer, 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağının müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, ilk belirlemelere göre 3 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak üzere olduklarını söyledi.

