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Balıkesir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

Havran ilçesinde ormanlık alana yakın makilik bölgede çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi Akçapınar mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Madra Dağı eteklerindeki yerleşim yerleri civarında etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler bölgeye yönlendirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Edremit Orman İşletmesi ekipleri de helikopterle söndürme çalışmalarına katılıyor.

Ekipler, ormanlık alana da yakın olan bölgedeki alevleri kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Balıkesir orman yangını yangın

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