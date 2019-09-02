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Balıkesir'de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 19:41 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

Balıkesir'de orman yangını

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Erdek'deki Oduncuyolu mevkisinde bulunan ormanlık alanda, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki zeytinlik bahçelerine sıçradı. Alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arasöz ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Balıkesir'de orman yangınıBalıkesir'de orman yangını

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