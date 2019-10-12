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Balıkesir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Edremit ilçesi Çam Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alan içinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yangın ihbar hattına bildirdi. Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Babadağ Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
Ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan yangına havadan 4 helikopter, karadan ise 12 arazöz, 1 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

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