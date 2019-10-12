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Balıkesir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 17:51 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kazdağları Milli Parkı sınırları içinde kalan Dere Çatı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Edremit Orman İşletme Şefliği ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

12 arazöz, 4 yangın söndürme helikopteri ve 1 dozerle çalışma yapan ekipler, yaklaşık 4 saatin ardından yangını kontrol altına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit orman yangını

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