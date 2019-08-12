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Balıkesir'de orman yangını (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:08 | Son Güncelleme

2 EV YANDI Balıkesir'in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin de desteği ile müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaştığı öğrenildi.

Balıkesir'de orman yangını (2)

2 EV YANDI
Balıkesir'in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin de desteği ile müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaştığı öğrenildi. 2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye ediyor.
Yangın bölgesinden yükselen dumanlar, ilçenin tamamından görülüyor.

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BALIKESİR-DHA

Balıkesir'de orman yangını (2)Balıkesir'de orman yangını (2)Balıkesir'de orman yangını (2)Balıkesir'de orman yangını (2)

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