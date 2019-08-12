Balıkesir'de orman yangını (3)

ALEVLER RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Balıkesir'in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da büyüdü. Yangın, Çınarlı bölgesi ve Marmara Adası ilçe merkezine kadar ulaştı. Alevler, ilçenin birçok yerinden görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi ise sürüyor. Öte yandan, havanın kararmasıyla birlikte helikopterler yangına müdahale edemiyor.

YERLEŞİM ALANLARI TAHLİYE EDİLİYOR

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmasıyla ilçede büyük panik yaşandı. Bölgede bulunan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, vatandaşlara evlerini boşaltmaları konusunda çağrıda bulundu. Birçok vatandaşın evlerini boşalttığı görülürken, bazı vatandaşların ise ilçeyi terk ettiği görüldü. Yaklaşık 8 saattir süren yangında, 5 evin yandığı 12 kişinin de dumandan etkilenerek tedaviye alındığı öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BALIKESİR, (DHA)

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