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Balıkesir'de orman yangını (HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 09:28 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI Balıkesir'in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede bulunan ekipler, yangının yeniden başlama riskine karşı nöbet tutarken, soğutma çalışmaları ise sürüyor. Konuya ilişkin konuşan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, ''Bundan 3 saat önce yangın için 'bitti' demiştik ama küçük bir kıvılcımdan dolayı yine devam etti. Şu saat itibariyle tamamen 'bitti' ve kontrol altına alındı diyoruz. Sabaha kadar sürecek olan soğutma çalışmalarının başında olacağız. Yangın bir sabotaj sonucu çıkmadı. Bir vatandaşımızın evinin bahçesini temizlemesi neticesinde biriktirdiği otları yakması sonucu çıktığı söyleniyor. Üç tane ev tamamen yandı, ciddi anlamda hayvan telef oldu. Ahır dediğimiz bölümlerin büyük bir kısmı yandı. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölümcül bir kaybımız yok. 7 arkadaşımız dumandan dolayı zehirlendi. Hepsi de kontrol ve tedavileri yapıldıktan sonra görevlerine geri döndü. 70-80 hektarlık bir alan yanmış durumda. Ama şu anda adada her şey yolunda'' dedi.

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BALIKESİR, (DHA)

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