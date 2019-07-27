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Balıkesir'de otomobil dut ağacına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, dut ağacına çarptı.

Balıkesir'de otomobil dut ağacına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, dut ağacına çarptı. Kazada sürücü Onur Ceylan (22) öldü, yanındaki Ali Rıza Sekmen ise yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde Sanayi Cami önünde meydana geldi. Onur Ceylan yönetimindeki 10 UK 735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki dut ağacına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağacın bir parçası devrildi, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazada, sürücü Onur Ceylan ile beraberindeki Ali Rıza Sekmen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahaleye rağmen Onur Ceylan kaza yerinde hayatını kaybetti. Ali Rıza Sekmen ise Bigadiç Devlet Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakıma alındı.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ceylan'ın cansız bedeni, Bigadiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de otomobil dut ağacına çarptı: 1 ölü, 1 yaralıBalıkesir'de otomobil dut ağacına çarptı: 1 ölü, 1 yaralıBalıkesir'de otomobil dut ağacına çarptı: 1 ölü, 1 yaralıBalıkesir'de otomobil dut ağacına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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