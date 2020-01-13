MAGAZİN
  4. Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.01.2020 02:20 | Son Güncelleme

Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bandırma-Erdek kara yolunun 12. kilometresinde Şükrü Doğan (28) yönetimindeki 10 U 3118 plakalı otomobil, Düzler Mahallesi Hürriyet Caddesi kavşağında virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Doğan ile otomobildeki Selahattin Karaman (21) ve Erman Uzan (28), 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Erman Uzman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini bulduDireklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu
Norik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulunduNorik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkesir, Erdek, kaza,

En Çok Okunan Haberler

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Çapraz sorgu sonrası her şeyi itiraf etti! Bu halde buldular!

Çapraz sorgu sonrası her şeyi itiraf etti! Bu halde buldular!

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Trump'tan İran yönetimine çağrı!

Trump'tan İran yönetimine çağrı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu

Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu

Norik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu

Norik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu

“Biz Böyleyiz” filmine İzmir’de özel gala

“Biz Böyleyiz” filmine İzmir’de özel gala

‘Para Bulursam Parasız Yaşamanın Sırrını Anlatacağım’

‘Para Bulursam Parasız Yaşamanın Sırrını Anlatacağım’

Çağazder Dayanışma Günü İzmir’de kutlandı

Çağazder Dayanışma Günü İzmir’de kutlandı

İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.