Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 17 EF 960 plakalı otomobil, Gönen-Biga kara yolu Hasanbey Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, Burak Ufuk Öztürk (25) ve Aziz Gürsoy (39) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan A.O.D, E.D. ve M.A. 112 Acil Servis ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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