Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol kenarında yürüyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ertuğrul U. idaresindeki 17 LH 031 plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi Yolören Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarında yürüyen 29 yaşındaki Mülayim Duman'a çarptı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre sürüklenen Duman olay yerinde yaşamını yitirdi.
Mülayim Duman'ın cesedi Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü Ertuğrul U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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