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Balıkesir’de otoyolun açılışını Binali Yıldırım yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 18:48 | Son Güncelleme

İstanbul İzmir otoyolunun açılışı yapıldı.

İstanbul İzmir otoyolunun açılışı yapıldı. Bursa’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otoyolun Balıkesir gişelerinde bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım’a bağlanarak ortak açılış gerçekleştirdi.
Eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım otoyol açılışının Balıkesir bölümünü gerçekleştirdi. Sinevizyon yolu ile Bursa’da bulunan Recep Tayyip Erdoğan’a bağlanan Binali Yıldırım, açılışın hayırlara vesile olmasını dilediğini söyledi. Binali Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Bursalılar, Balıkesir’den sevgi ve saygı iletiyoruz. Marmara ve Ege Bölgesi için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Manisa’dan İzmir’den buraya gelen kardeşlerimiz var. Muhteşem açılışı baştan sona takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanım, dün gibi aklımda. 29 Ekim 2010. Dilovası’nda bereketli bir günde bu muhteşem projenin temelini atmıştık. Siz o zaman başbakandınız, bende Ulaştırma Bakanıydım. Bugün 4 Ağustos 2019. İstanbul-İzmir otoyolunun açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bir hayal daha gerçek oluyor. Sizin liderliğinizde doğudan batıya, kuzeyden güneye bölünmüş yollarla ördük. Yolları bölük gönülleri birleştirdik. Dost düşman herkes bilmeli ki, yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa’dan selam ilettiği konuşma sonrasında otoyolun açılış kurdelesi kesildi.

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