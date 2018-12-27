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Balıkesir'de özel harekatçılar yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:31 | Son Güncelleme

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 899 özel harekat polisi mezun oldu - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Polisimiz, bu amansız mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, çağdaş bir yönetim anlayışı ile görevini yerine getirmeye devam edecektir"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan 899 özel harekat polisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dönem birincisi Nadir Ekşinar, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, törende yaptığı konuşmada, Türk polisinin gerektiğinde Cumhuriyet, vatan, bayrak ve vazife uğruna seve seve canını feda edeceğini söyledi.

Türkiye'nin birçok terör örgütünün ayrı cephelerden, aynı anda saldırısına maruz kaldığını belirten Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Ülkemiz terör saldırılarına maruz kalırken bir yandan da devletimizin kılcal damarlarına kadar sızmış hainleri temizlemeye çalışıyoruz. 15 Temmuz hain darbe gecesi, Türk polisi sadece, kayıtsız, şartsız meşru otoritenin emrinde hareket ederek, milli iradenin yanında yer almıştır. Teşkilatımız, milletin desteğiyle ve milletle kol kola demokrasi tarihine altın harflerle geçecek bir kahramanlık destanında çok önemli roller üstlenmiştir. Polisimiz, bu amansız mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş çağdaş bir yönetim anlayışı ile görevini yerine getirmeye devam edecektir."

- "Vicdanınızı ve merhametinizi kaybetmeyin"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da yeni mezunlara görev yapacakları yerlerde insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmalarını, vatandaş memnuniyetini ön planda tutmalarını, hukuk devleti ilkelerine bağlı kalmalarını, hak ve adaletten ayrılmayacak şekilde hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Vatanı korumanın kutsal bir görev olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şöyle devam etti:

"Mesleğinizle ilgili gerekli teknik ve taktik eğitimleri aldınız. Silah ve mühimmat araçlarının en iyi şekilde kullanılması için eğitildiniz fakat bu meslekte başarılı olmanızın en önemli sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyatınız, inancınız ve vatan sevginizdir. Sizi başarıya götürecek duyguların bu değerler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bundan sonra ülkemizde huzurun ve asayişin temini, güvenin tesis ve devamı için mesai gözetmeksizin her zaman vatandaşımızın hizmetinde olacaksınız."

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ünsal Hayal de "Anadolu'da yaşamanın bedeli güçlü olmaktır. Doğruluktan, dürüstlükten asla ayrılmayın. Mazlumun yanında, zalimin karşısında olun. Hak yedirmeyin, hak da yemeyin. Vicdanınızı ve merhametinizi kaybetmeyin." dedi.

Daha sonra Vali Yazıcı ve Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, dereceye giren mezunlara çeşitli hediyeler verdi.

Törenin son bölümünde yemin eden 899 özel harekat polisi, yakınlarıyla buluştu ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Balıkesir Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi yemin töreni

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