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Balıkesir'de piliç firması sahibi 2 kişiye FETÖ gözaltısı (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 16:59 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi gözaltına alındı.

BANDIRMA (Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi gözaltına alındı. Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, bu sabah saatlerinde FETÖ/PDY silahlı törer örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Şeker Piliç'in sahiplerinden olan K.B. ve O.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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