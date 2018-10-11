Balıkesir’de PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in 3 ilçesinde PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgütle bağlantılı oldukları ileri sürülen şüpheliler D.Ç., A.Y. ve R.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
FOTOĞRAFLI
TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit
ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!
Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum