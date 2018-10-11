Balıkesir’de PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in 3 ilçesinde PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgütle bağlantılı oldukları ileri sürülen şüpheliler D.Ç., A.Y. ve R.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

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