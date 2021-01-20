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Balıkesir’de polis 12 aranan kişiyi yakaladı

20.01.2021 00:45 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve genel güvenlik uygulamalarında 12 aranan şahsı yakalarken, 7 ateşli silah ve bu silahlara ait 37 fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit Erdek, ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 12 aranan şahsı yakalarken, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 30 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 7 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve genel güvenlik uygulamalarında 12 aranan şahsı yakalarken, 7 ateşli silah ve bu silahlara ait 37 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit Erdek, ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 12 aranan şahsı yakalarken, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 30 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 7 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

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